Политика "С нами Бог": Порошенко объяснил, почему Украина победит Россию

2018-04-08 00:07 489

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина победит в войне с Россией на Донбассе.

Он отметил, что не сомневается в этом по нескольким причинам.

Видео выступления президента было опубликована на его странице в Twitter.

"Война закончится нашей победой - в этом нет никакого сомнения. Не только потому, что у нас есть лучшие Вооруженные силы. Не только потому, что мы защищаем родную землю. Не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина о "новороссии", "малороссии", расколе государства и т.д., а в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную Неделю можно сказать, что Господь Бог с нами. Мы точно победим", - заявил Порошенко.