Спорт Джошуа обязали драться с Поветкиным

2018-04-08 00:10 471

Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа следующий бой проведет против россиянина.

"Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA! Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры!" – написал Рябинский в своем Twitter.

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Ранее Джошуа в тяжелейшем бою собрал пояса Кличко и бросил вызов Уайлдеру. Этого поединка ждут давно, однако его, вероятно, в очередной раз придется отложить.

Поветкин, в свою очередь, в конце марта отправил в нокаут британца Прайса.