Политика Волкер выдвинул требование России

2018-04-08 00:15 544

Заявление Волкер сделал на своей страничке в Twitter

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер требует от России и боевиков прекратить угрожать и запугивать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Россия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять минские договоренности", – написал Волкер на своей странице в микороблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал он в интервью "Голосу Америки" во вторник.

Ранее Волкер рассказал, как Россия может приблизить к себе Украину.

Кроме того, Волкер рассказал о требованиях США на встрече с Сурковым. В своих предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе специальный представитель США по Украине Курт Волкер настаивал на отсутствии россиян среди миротворцев, а также на доступе членов миссии к украинско-российской границе.

Также Волкер добавил, что американская сторона исходит из предположения, что Россия рассматривает возможность отказа от финансовой и военной поддержки оккупантов на востоке Украины, причем "голубые каски" должны обладать широкими полномочиями по обеспечению безопасности.