Мир Новый теракт в Германии: грузовик снес людей – десятки раненых и погибших

2018-04-08 00:20 501

 

СМИ сообщают о 50 раненых, однако полиция пока ничего не комментирует

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер (земля Северный Рейн – Вестфали ФРГ). Трагедия произошла в субботу, 7 апреля, несколько человек погибли, 30 пострадали, сообщает ТАСС.

"Небольшой грузовик въехал в группу людей. Погибших несколько, точную цифру привести не можем. Пострадавших 30, шестеро из них в тяжелом состоянии, они борются за жизнь", – заявила представитель правоохранительных органов.

"Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны", – отметила она. Как пишет Focus, мужчина покончил с собой после инцидента. При этом газета Rheinische Post называет произошедшее "терактом".

Тем временем поступают противоречивые данные о числе пострадавших. В частности, газета Westfälischen Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе. В полиции пока просят "воздержаться от спекуляций" и ждать официальной информации.

В центре Мюнстера сейчас проводится масштабная полицейская операция.

Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим уже выразила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Напомним, это уже не первый подобный теракт в Германии. Так, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться.

Еще по теме

Штаб АТО: Боевики более 40 раз открывали огонь, двое военных пострадали

2018-04-07 10:30 1448

Пожар в торговом центре в Москве: появились первые данные о погибших

2018-04-04 20:30 4004

В Сирии разбился российский военный самолет: погибли 32 человека

2018-03-06 16:30 3275

Теракт в Кабуле: установлены личности пяти погибших украинцев

2018-01-22 15:30 3120

Еще новости в разделе "Мир"

Новый теракт в Германии: грузовик снес людей – десятки раненых и погибших

2018-04-08 00:20 501

Москва грозит жестким ответом на новые санкции США

2018-04-07 15:00 1497

В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2"

2018-04-07 11:00 1624

фото Трамп заявил, что не платил 130 тыс. долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс

2018-04-06 22:12 1746
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Новый теракт в Германии: грузовик снес людей – десятки раненых и погибших 2018-04-08 00:20 501
Москва грозит жестким ответом на новые санкции США 2018-04-07 15:00 1497
В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2" 2018-04-07 11:00 1624
фото Трамп заявил, что не платил 130 тыс. долларов за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс 2018-04-06 22:12 1746

Лента

00:20 Новый теракт в Германии: грузовик снес людей – десятки раненых и погибших
00:15 Волкер выдвинул требование России
00:10 Джошуа обязали драться с Поветкиным
00:07 "С нами Бог": Порошенко объяснил, почему Украина победит Россию
00:05 Саакашвили признался, что нашел работу в Нидерландах
00:01 Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху
видео 21:52 В Украину привезли Благодатный огонь
15:00 Москва грозит жестким ответом на новые санкции США
14:30 Водителей-новичков будут лишать прав навсегда
14:00 Стало известно, как будет дорожать коммуналка в Украине