Мир Новый теракт в Германии: грузовик снес людей – десятки раненых и погибших

2018-04-08 00:20 501

СМИ сообщают о 50 раненых, однако полиция пока ничего не комментирует

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер (земля Северный Рейн – Вестфали ФРГ). Трагедия произошла в субботу, 7 апреля, несколько человек погибли, 30 пострадали, сообщает ТАСС.

"Небольшой грузовик въехал в группу людей. Погибших несколько, точную цифру привести не можем. Пострадавших 30, шестеро из них в тяжелом состоянии, они борются за жизнь", – заявила представитель правоохранительных органов.

"Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны", – отметила она. Как пишет Focus, мужчина покончил с собой после инцидента. При этом газета Rheinische Post называет произошедшее "терактом".

Тем временем поступают противоречивые данные о числе пострадавших. В частности, газета Westfälischen Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе. В полиции пока просят "воздержаться от спекуляций" и ждать официальной информации.

В центре Мюнстера сейчас проводится масштабная полицейская операция.

Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим уже выразила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Напомним, это уже не первый подобный теракт в Германии. Так, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться.