Мир Теракт в Германии: в МВД сообщили подробности

2018-04-08 08:34 642

Вследствие наезда фуры на толпу в центре немецкого города Мюнстер погибли, как минимум, четыре человека. О подробностях происшествия пишет AFP, ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел Германии.

"В Германии по меньшей мере четыре человека погибли после наезда на толпу - министерство", - уточнили в издании.

Кроме того, по версии издания Spiegel, в числе погибших - трое случайных прохожих, а также водитель. Помимо этого, есть информация о том, что полиция разыскивала двух возможных соучастников преступления, которые, как предполагалось, выбежали из грузовика сразу после того, как произошло ДТП. Но вскоре правоохранители отклонили данную версию.