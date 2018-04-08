Мир Скрипаль пришел в сознание и начал говорить

2018-04-08 08:38 603

 

Экс-полковник разведки Российской Федерации Сергей Скрипаль, который ранее пришел в себя, теперь может разговаривать. Об этом извещает телеканал Sky News.

О том, что Сергей Скрипаль теперь в сознании рассказал телеведущий канала во время прямого эфира в субботу, 7 апреля. По его словам, теперь отравленный разведчик готовится к общению с сотрудниками правоохранительных органов.

"Полиция вскоре сможет поговорить с главным человеком истории об отравлении в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает", - сказал в эфире телеведущий.

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери, рассказала подробности о своем состоянии. Она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей ​​вместе с отцом.

Позже стало известно, что бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в Великобритании, больше не находится в критическом состоянии.По словам доктора Кристины Бланшард, Скрипаль "хорошо реагирует на лечение".

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