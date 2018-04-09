Политика Сенаторы США потребовали от Трампа немедленно нанести ракетный удар по Сирии

2018-04-09 14:45 668

Сенатор Джон Маккейн открыто призвал президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии в ответ на недавнюю химическую атаку в городе Дума.

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели из-за бездействия США", - цитирует Маккейна пресс-служба сенатора.

По его словам, за период войны в Сирии погибли более миллиона человек, еще 11 млн стали беженцами.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - написал Маккейн.

Напомним, ранее десятки человек погибли в результате химической атаки в Думе (Сирия). Сотни находятся в медицинских центрах. ООН срочно созывает заседание Совбеза.