Украина Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе

2018-04-09 19:00 1075

 

На смену теплым и солнечным дням в начале пасхальной недели циклон принесет периодические дожди и небольшое похолодание к концу недели.

Первая половина недели в Украине будет теплой и сухой. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

В частности, в понедельник, 9 апреля, по всей стране сухо, солнечно и тепло.

"В Украине продолжится синоптическая роскошь прекрасной погоды. Везде сухо, звездно, лунно, солнечно и тепло", - написала она.

Согласно прогнозу, ожидаемая дневная температура +15+23 градуса. Прохладнее на побережьях морей, до +12+15 градусов. Однако, ночью свежо - +1+8 градусов.

Также она спрогнозировала погоду на ближайшую неделю.

"Первая половина недели будет способствовать весеннему трудовому энтузиазму – сухо и тепло", - пишет Диденко.

А вот 13-14 апреля, отмечает она, атмосферный фронт принесет на запад, в центральную часть и на север периодические дожди, которые снизят дневную температуру воздуха до +9+14 градусов.

Однако она уточняет, что метеоинформация о дождевом фронте и похолодании требует дальнейшего уточнения.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, в Украине температура воздуха прогреется до 17-24 градуса тепла.

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