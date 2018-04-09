Политика Украину впервые пригласили на G7

2018-04-09 17:00 292

Инициатива пригласить Украину на встречу министров стран большой семерки принадлежит главе МИД Канады, Христе Фриланд. В этом году Канада председательствует в G7.

На встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто, впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Европейская правда со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Дипломат подчеркнул, что впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Шевченко также подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

Ранее Гройсман заявлял, что украинский вопрос поднимут на переговорах G7 в 2018 году.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на помощь стран Большой семерки в вопросе возвращения Крыма под суверенитет Украины.