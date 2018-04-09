Политика Турция готова направить миротворцев на Донбасс

2018-04-09 17:30 316

 

Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам встречи Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле в понедельник.

"Турция поддержала развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Как сообщалось, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.

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