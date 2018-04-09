Политика Отец Павла Гриба рассказал об резком ухудшении здоровья сына в РФ

2018-04-09 18:30 1075

 

В понедельник, 9 апреля, отец незаконно заключенного в Российской Федерации украинца Павла Гриба заявил о значительном ухудшении состояния его здоровья. Об этом Игорь Гриб сообщил в Facebook.

"9 апреля 2018 года. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ, не смотря на Праздник, работает. Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г. Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что у Павла в любое время может открыться внутреннее кровотечение.

"Жизнь Павла в опасности!", - подчеркнул Игорь Гриб.

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