Политика Порошенко призвал Германию и Францию пересмотреть отношению к "Северному потоку-2"

2018-04-09 19:30 249

 

В понедельник, 9 апреля, президент Украины Петр Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к проекту по строительству российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Handelsblatt.

"Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. "Северный поток-2" - это чисто политический проект, который финансирует Россия", - заявил Порошенко.

Также президент отметил, что газопровод "Северный поток-2" является "политической взяткой за лояльность к России".

По его словам, у газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле, и может быть легко и выгодно модернизирован.

Ранее, Порошенко призвал французских парламентариев вместе противодействовать строительству российского газопровода "Северный поток-2".

"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта "Северный поток - 2", - сказано в сообщении АП.

Порошенко выразил свою благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Обе стороны удовлетворены тем, что диалог между их государствами развивается на межпарламентском уровне.

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