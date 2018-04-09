Мир Российские долларовые миллиардеры за день потеряли более $12 млрд – Forbes

2018-04-09 16:30 298

 

После расширения санкций США инвесторы стали распродавать российские активы, вследствие чего богатейшие люди РФ несут огромные потери, сообщает Forbes.

 Состояния богатейших россиян в течение дня 9 апреля сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, пишет журнал Forbes.

Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс РТС ("Российской торговой системы". – "ГОРДОН"), отмечает издание.

За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, 23-го номера списка российского Forbes, сократилось на $1,3 млрд. Его холдинг "Русал" находится перед угрозой технического дефолта, котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%.

Столько же денег потерял партнер Дерипаски, основной акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин, который под ограничения министерства финансов США не попал.

Потери еще одного фигуранта санкционного списка Виктора Вексельберга, который владеет 26,5% акций "Русала", составили около $1 млрд.

Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон и Алексей Мордашов, а также богатейший человек России по версии Forbes Владимир Лисин, говорится в обзоре издания.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

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