Мир Курс рубля на Московской бирже впервые за полтора года упал ниже 73 руб./€

2018-04-09 17:58 235

 

9 апреля по состоянию на 14.27 за евро на Московской бирже давали 73,4 рубля.

 На фоне заявлений о новых санкциях США 9 апреля на Московской бирже курс рубля к евро упал ниже 73 руб./€ впервые с сентября 2016 года.

По состоянию на 14.27 по Киеву курс составил 73,4 руб./€, на 2,02 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Курс доллара на Московской бирже также повышается. Американская валюта на 14.28 по Киеву стоила 59,84, подорожав с начала торгов более чем на 1,5 рубля.

6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

Сегодня компания "Русал", 48,13% акций которой принадлежит конгломерату En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США.

Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.

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