Украина Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа

2018-04-09 18:05 202

 

Укрзалізниця сообщает, что поезда прибывают с опозданием от 30 минут до двух часов. Организованы резервные маршруты

Из-за аварии на железной дороге во Львовской области и последующей организацией резервных маршрутов пассажирские поезда прибывают с опозданием от 30 минут до двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

На участке дороги, где произошла авария, движение поездов остановлено. Резервный маршрут организован по непарной колее Красное-Задворье-Борщовычи.

На месте аварии работают аварийно-восстановительные службы и спецтехника.

Сегодня утром во Львовской области сошли с рельсов и перевернулись несколько грузовых железнодорожных вагонов.

Еще по теме

На Пасху Укрзализныця пустит дополнительные поезда

2018-03-25 11:00 3728

Украинцам пообещали Duty Free в поездах

2018-02-14 19:30 2972

В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда, сотни пострадавших

2018-01-09 18:30 3533

Расписание дополнительных скоростных поездов на новогодние праздники

2017-12-06 15:14 4656

Еще новости в разделе "Украина"

Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа

2018-04-09 18:05 202

Главные уловки и хитрости перекупщиков при продаже авто с пробегом

2018-04-09 15:46 1292

Как вернуть деньги за установку счетчика газа в собственной квартире

2018-04-09 15:14 911

Ляшко решил жениться на женщине, которая поставила ему ультиматум

2018-04-09 12:43 1222
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа 2018-04-09 18:05 202
Главные уловки и хитрости перекупщиков при продаже авто с пробегом 2018-04-09 15:46 1292
Как вернуть деньги за установку счетчика газа в собственной квартире 2018-04-09 15:14 911
Ляшко решил жениться на женщине, которая поставила ему ультиматум 2018-04-09 12:43 1222

Лента

18:08 Министр обороны Польши анонсировал публикацию отчета о причинах Смоленской катастрофы
18:05 Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа
18:00 Гройсман предупредил украинцев, что правительство изменит цену на газ
17:58 Курс рубля на Московской бирже впервые за полтора года упал ниже 73 руб./€
17:30 Турция готова направить миротворцев на Донбасс
17:00 Украину впервые пригласили на G7
16:30 Российские долларовые миллиардеры за день потеряли более $12 млрд – Forbes
15:46 Главные уловки и хитрости перекупщиков при продаже авто с пробегом
15:14 Как вернуть деньги за установку счетчика газа в собственной квартире
14:45 Сенаторы США потребовали от Трампа немедленно нанести ракетный удар по Сирии