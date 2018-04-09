Авария на Львовской ж/д: поезда опаздывают на два часа

Укрзалізниця сообщает, что поезда прибывают с опозданием от 30 минут до двух часов. Организованы резервные маршруты
Из-за аварии на железной дороге во Львовской области и последующей организацией резервных маршрутов пассажирские поезда прибывают с опозданием от 30 минут до двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
На участке дороги, где произошла авария, движение поездов остановлено. Резервный маршрут организован по непарной колее Красное-Задворье-Борщовычи.
На месте аварии работают аварийно-восстановительные службы и спецтехника.
Сегодня утром во Львовской области сошли с рельсов и перевернулись несколько грузовых железнодорожных вагонов.