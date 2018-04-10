Политика Санкции США обрушили экономику РФ: рынок акций упал, рубль подешевел, потери перевалили за $17 миллиардов

2018-04-10 08:09 551

США ввели новые санкции в отношении семи близких к Путину российских олигархов. В результате рынок акций в России резко упал. Инвесторы в панике распродают российские активы, обрушился рубль и индекс российской торговой системы. По данным Bloomberg, всего за первые сутки после введения новых санкций потери российских миллиардеров превысили 15 миллиардов долларов.

Рынок акций в России резко упал после того, как США решили ввести новые антироссийские санкции. Наибольший урон нанесен ценным бумагам Русала и En+, а также Сбербанка, однако подешевели и другие акции на Московской бирже.

К закрытию торгов курс доллара вырос на 2,49 рубля − до 60,65 рубля, курс евро − на 3,26 рубля − до 74,70 рубля.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых санкций со стороны США превысили 15 миллиардов долларов, а всего с момента введения санкций миллиардеры потеряли более 17 миллиардов долларов, подсчитало агентство на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 25 россиян, за понедельник, 9 апреля, лишь один из них увеличил свое состояние, остальные 24 − сократили.

Наибольшие потери оказались у президента Норникеля Владимира Потанина, его состояние уменьшилось на 2,28 миллиарда долларов. Основной владелец группы компаний Ренова Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Состояние главы и совладельца Лукойла Вагита Алекперова сократилось на 1,37 миллиарда долларов.

Напомним, ранее США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.