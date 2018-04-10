Мир Из-за скандала с порнозвездой ФБР обыскало офис личного адвоката Трампа

2018-04-10 09:10 272

ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, обнаружив документацию и электронные письма, связанную со скандалом вокруг связей Трампа с порноактрисой.

"Адвокат Коэна Стивен Райан сообщил, что ордера на обыск были выданы офисом прокурора США в Южном округе Нью-Йорка и что обыски частично связаны с расследованием, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер (о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года)", - сообщает The Hill.

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ПЛАТИЛ 130 ТЫСЯЧ ЗА МОЛЧАНИЕ ПОРНОАКТРИСЕ СТОРМИ

Он также назвал обыск "неуместным и неныжным".

ФОТО - ПОРНОЗВЕЗДА ПОДАЛА В СУД НА ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн совершил платеж с личного счета президента порноактрисе Стефани Клиффорд (сценическое имя – Stormy Daniels) в размере 130 тыс. долл. за молчание о связи с Трампом, когда он был уже женат на Мелании. Также порноактриса заявила, что ей угрожали.

"НЕГОДЯЙ ПЫТАЛСЯ ЗАПЛАТИТЬ МНЕ ПОСЛЕ СЕКСА ", - ЭКС-МОДЕЛЬ PLAYBOY РАССКАЗАЛА О ТРАМПЕ