Политика Спецпрокуратура США расследует попытку Пинчука купить фактор влияния

2018-04-10 12:13 606

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, начал расследовать пожертвование украинского олигарха и зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука вфонда Дональда Трампа.

"Компания Trump Organization передала следователям документы, где речь шла о пожертвовании на сумму 150 тысяч долларов от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 г. на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление господина Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце", - сообщает The New York Times.

Видео транслировалось на конференции "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) в Киеве.

Отмечается, что вклад Пинчука оказался самым большим за весь 2015 год, который фонд получил от посторонних доноров, если не учитывать пожертвования самого Трампа.

"Платеж от Пинчука интересен тем, что он имел место во время избирательной кампании от иностранца, и выглядел как попытка приобрести за деньги фактор влияния", - заявил бывший руководитель отдела внутренних доходов, который контролирует налоги фонда Трампа. Он назвал пожертвование "необычной суммой за слишком короткую речь".