Мир В мае Евросоюз установит более строгие стандарты безопасности для авто

2018-04-13 10:12 458

Европейская комиссия планирует установить более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей. В частности планируется сделать обязательными сразу несколько технических обновлений.

"В мае я представлю ряд мер, которые должны сделать дорожное движение более безопасным", – сообщила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом речь идет об обязательном использовании в новых машинах различных технических средств, в частности, автоматической системы экстренного торможения и системы контроля полосы.

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Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые будут представлены Еврокомиссией.

Отмечается, что число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2% до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей. Несмотря на легкую позитивную тенденцию, в общем и целом это "ужасающие" цифры, отметила Булк.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРИГНАТЬ, РАСТАМОЖИТЬ И ОФОРМИТЬ АВТО С ПРОБЕГОМ ИЗ ЕС

 

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