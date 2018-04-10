Украина Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен

2018-04-10 12:45 612

Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt, заявил, что уже виден прогресс в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс.

"Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск", - отметил Порошенко.

Также Порошенко указал на различия украинской и российской позиций в вопросе миротворцев.

"Россия стремится разместить "голубые каски" вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по замыслу России, они должны сопровождать исключительно наблюдателей ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы миротворцы разоружали НВФ, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинского-российской границы, временно не подконтрольной Украине", - рассказал Порошенко.

По словам президента, Украина нуждается в единстве и прочности Европейского Союза и солидарности с нашим государством.

"Больше всего мы нуждаемся в едином и сильном ЕС, а также в его солидарности с Украиной, а на данном этапе - прежде всего в направлении миротворцев ООН в Украину", – подытожил Порошенко.