Политика Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина

2018-04-10 14:15 418

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Сирии попросил свою американскую коллегу Никки Хейли прекратить называть режим Путина режимом Путина.

"Я бы хотел обратиться к своей уважаемой коллеге, постпреду США Никки Хейли с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами. И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил это передать ее коллег. Сейчас я говорю это лично", – сказал он.

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В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза ООН обвинила Россию в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время недавней химатаки в сирийском городе Дума.

Примечательно, что на прозрачный намек Никки Хейли на то, что российский лидер - "настоящее чудовище", российский постпред никак не отреагировал. Вероятно, он знает больше, чем может сказать.

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