Политика Трамп назвал дату исторической встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

2018-04-11 10:12 288

Президент США  заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в последних числах мая или в начале июня. Трамп уверен, что удастся достичь соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. 

"Мы встретимся в мае или начале июня и я думаю, что с обеих сторон будет продемонстрировано большое уважение, и мы надеемся, что сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Трамп.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ТРАМПА И КИМ ЧЕН ЫНА СОСТОИТСЯ В СЕУЛЕ

Он также выразил надежду, что запланированная встреча будет сильно отличаться от тех отношений, которые сохранялись на протяжении многих лет между странами.

Ранее стало известно, что США и КНДР провели секретные переговоры, в которых Северная Корея впервые выразила готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи Ким Чен Ына с Трампом.

 

 

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