Мир YouTube обвинили в незаконном сборе информации о несовершеннолетних

2018-04-10 14:43 324

В США члены правозащитных организаций направили в Федеральную торговую комиссию жалобу на видеохостинг YouTube.

Как сообщает CNN, дочернюю компанию Google обвиняют в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет. Таким образом нарушается закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, который запрещает компаниям собирать данные о детях в возрасте до 13 лет.

Отмечается, что YouTube собирает конфиденциальную информацию о подписчиках каналов, в том числе о детях, не получая на это согласия их родителей.

В поданной в комиссию жалобе отмечается, что за несколько лет были нарушены права более 23 млн детей. Также выдвинуто требование оштрафовать Google по меньшей мере на $41 млн.

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