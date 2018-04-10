19 апреля в Художественно-концертном центре им. Ивана Козловского пройдет традиционный концерт «Десять заповедей Божьих»
Такой концерт ежегодно проходит в Центре Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (Крещатик, 50 б) после Пасхи.
Выдающийся украинский тенор Иван Семенович Козловский был человеком необычайной веры и уникальным исполнителем духовной музыки. Он - единственный народный артист СССР, писавший в анкете «верующий».
Каждой заповеди в концерте соответствуют вокальные или хореографические музыкальные произведения разных авторов – от Баха до Лысенко. В программе примут участие солисты киевских музыкальных театров и коллективов.
Режиссер, автор сценария и ведущая - Татьяна Зозуля.
Техническое обеспечение - Александр Куцевалов
Когда: 19 апреля, четверг
Начало в 19:00.
Где: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского
(г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б)
Телефон для справок 235 75 18
Стоимость билетов: 40 грн.
Заказать билеты можно тут