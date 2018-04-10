Детали видео 19 апреля в центре им. Ивана Козловского - концерт «Десять заповедей Божьих»

2018-04-10 11:19 591

19 апреля в Художественно-концертном центре им. Ивана Козловского пройдет традиционный концерт «Десять заповедей Божьих»

Такой концерт ежегодно проходит в Центре Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (Крещатик, 50 б) после Пасхи.

Выдающийся украинский тенор Иван Семенович Козловский был человеком необычайной веры и уникальным исполнителем духовной музыки. Он - единственный народный артист СССР, писавший в анкете «верующий».

Каждой заповеди в концерте соответствуют вокальные или хореографические музыкальные произведения разных авторов – от Баха до Лысенко. В программе примут участие солисты киевских музыкальных театров и коллективов.

Режиссер, автор сценария и ведущая - Татьяна Зозуля.

Техническое обеспечение - Александр Куцевалов

Когда: 19 апреля, четверг

Начало в 19:00.

Где: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского

(г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б)

Телефон для справок 235 75 18

Стоимость билетов: 40 грн.

Заказать билеты можно тут

 

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