Политика Обыск в квартире Надежды Савченко проводит СБУ

2018-04-10 11:44 761

В квартире народного депутата Надежды Савченко проводят обыск. Об этом сообщил изданию "Украинская правда" ее адвокат Олег Соловей.

"В квартире Надежды сейчас происходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", - сказал защитник, не уточнив подробности.

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В Генпрокуратуре сообщили, что они в обыскам не причастны.

"Нас там нет", - сказала изданию пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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В СБУ подтвердили информацию об обыскае, но деталей не сообщили.

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в квартире депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом "Українським новинам" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - сообщила она.

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Напомним, Савченко подозревают в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале Киева. Также ее подозревают в совместной с задержанным ранее Владимиром Рубаном подготовке покушения на президента Украины и планировании вооруженного госпереворота.

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