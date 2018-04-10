Экономика Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину

2018-04-11 12:43 676

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратиться с исками в суды в Европе для ареста активов российского монополиста "Газпром" из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Для нас ясно, что они ("Газпром") не будут этого делать (платить), поэтому мы начнем арестовывать их газ и другие активы "Газпрома" в Европе, а не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - сообщил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

 Он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе европейским клиентам "Газпрома".

 "Мы не хотим создавать какую-либо политическую двусмысленность здесь, в ЕС, что Украина не является надежной транзитной страной", - объяснил Витренко.

Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.

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