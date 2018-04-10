Детали ІГОР ШАРОВ ЗАВЕРШИВ ПРАЦЮ НАД КНИЖКОЮ «ХАРАКТЕРИ НОВОГО СВІТУ»

2018-04-10 15:21 60

Влітку цього року вийде друком нова книжка відомого політика, дослідника історії економіки й економічної думки провідних країн Ігоря Шарова «Характери Нового світу».

Про це повідомляє сам автор на офіційній сторінці у Facebook.

У своїй книжці Ігор Шаров ставить за мету дослідити феномен американського успіху, характер підготовки політичної еліти нації, спосіб мислення політиків, їхні принципи і мораль, секрет життєздатності соціально-економічної системи.

Авторитетний економіст дореволюційної Росії Іван Христофорович Озеров вважав, що ще в XVI столітті американська конкуренція змінила напрям світової торгівлі, внаслідок збільшення дорогоцінних металів зробила революцію цін і тим підготувала перетворення соціальних відносин.

Американці чітко різнять характери президентів країни, і відповідно чутливо реагують на них, враховуючи рівень їхнього інтелекту, організаційні, ораторські та ділові якості.

На це звертають увагу й самі президенти. Джон Адамс писав: «Люди мають незаперечне і невід’ємне право володіти найбільш страшним і завидним знанням. Я маю на увазі характер і методи дій їхніх правителів». Калвіну Куліджу належить такий афоризм: «Характер – єдиний безпечний фундамент держави». Річард Ніксон говорив: «Характер – це найбільш серйозна кваліфікація, яку може мати президент».

Фахівець із політичної психології Фред Ґрінстейн зазначає, що характер президента – «складова частина політичної системи, один із конституційно визначених інструментів уряду».

Цікаву думку має Пеггі Нунан, колишній спічрайтер президента Рональда Рейгана: «Для президента характер – це все. Президент не повинен бути розумним – він може розумних залучити до своєї роботи. Але президент не може купити хоробрість і пристойність, він не може орендувати міцні моральні якості. Президент повинен взяти це з собою в Білий Дім».

Політолог Вільям Сефайр доводить, що широкий загал під характером політика розуміє здатність вселяти й виправдовувати довіру, вірність, повагу до інших людей, здатність взяти на себе відповідальність.

Історик Девід Кеннеді, автор книги «Американський дух», пише, що справжні особистісні якості президентів США стають зрозумілі тільки після того, як вони покинули Білий Дім. Журналісти, історики, психологи мають змогу поговорити з людьми, з якими працював президент, проаналізувати вміст президентських архівів, і лише тоді можна відокремити імідж президента від його справжньої особистості. Він наводить приклад президентських виборів 1968 року. Річард Ніксон переміг, оскільки говорив виборцям, що в нього є таємний план закінчення війни у В’єтнамі. Пізніше, коли архіви Ніксона були розсекречені, стало відомо, що жодного плану не існувало. Тобто, Ніксон вводив людей в оману. Відомо, що війна у В’єтнамі закінчилася тільки в 1975 році.

У новій книжці Ігор Шаров зосереджується на характерах і справах американських президентів, звісно, у площині тих проблем, які доводиться країні вирішувати, і з огляду на те, як можна імплементувати успішний американський досвід в Україні.

Видання буде цікавим для політологів, соціологів, усіх, хто цікавиться соціальними відносинами та питанням ефективного державного менеджменту, студентів вишів.

Ігор Шаров є автором енциклопедичних досліджень у 6 томах: т.1 «100 видатних імен України», т.2 «100 визначних місць України», т.3 «100 сучасників: роздуми про Україну», т.4 «Вчені України: 100 видатних імен», т.5 «Художники України: 100 видатних імен», т.6 «100 особистостей України(1991–2011)»; а також інноваційної книги «Від мрії до дії!» (2016 р.).

Книжка Ігоря Шарова «Характери Нового світу» матиме наклад у 2000 примірників, 1000 з яких надійдуть у вільний продаж, а решта примірників надійде до бібліотек і зацікавлених наукових та освітніх інституцій.