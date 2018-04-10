Мир Поездка может стать последней: раскрыта главная тайна Крымского моста

2018-04-10 18:00 1564

 

У открытия оккупантами моста в Крыму возникли определенные сложности

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Нардеп отмечает, что проектировщики автомобильной части «Керченского моста», не имеют полной уверенности в его надежности и категорически настаивают на необходимости проведения соответствующих испытаний.

«По имеющейся информации, в дилемме необходимости пропагандистского эффекта и большой вероятности возникновения технологических проблем, на начальном этапе эксплуатации моста, пока на неопределенный срок. Все-таки будут установлены ограничения для автомобилей — весом только до 15 тонн. Весь другой габаритный транспорт (свыше 15 тонн), в т.ч. который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова, и дальше будут использовать паромную переправу», — рассказал Тымчук.

Также на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта — планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движения до тех пор пока они не проедут мостопереход, и только потом запускать следующую партию.

В связи с этим, оккупационная власть оставляет функционировать три парома — «Крым», «Керченский» и «Ейск».

«Поэтому, по мнению экспертов ИС, нет ничего удивительного, что глава ФСБ Александр Бортников заявил о возможных «террористических угрозах со стороны Украины» в районе «Керченского моста», чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту после его открытия и начала эксплуатации , все быстро списать на эфемерных «украинских диверсантов», — подытожил нардеп.

Напомним, граждане Российской Федерации закатили истерику из-за «подрыва» Керченского моста в Крыму. В панике россияне угрожают украинцам,называя бандеровцами и фашистами.

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