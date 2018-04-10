Украина В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию

2018-04-10 20:00 367

 

В Национальной полиции изменят условия вступления в ряды полицейских, позволяя претендентам пройти экзамен повторно, если они не сдали в норматив с первого раза.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев 10 апреля.

По его словам, за рубежом такая практика существует уже давно.

"Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность "подтянуть" свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции", - сказал он.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату "подтянуть" за несколько месяцев уровень своей подготовки к надлежащему уровню", - добавил глава Нацполиции.

Князев отметил, что сейчас в Академии учатся 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них - слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.

Еще по теме

Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк

2018-04-10 19:30 443

КАРТА Сегодня в Украине потеплеет до +24°C, дожди только на Львовщине и Закарпатье

2018-04-10 11:12 846

"С нами Бог": Порошенко объяснил, почему Украина победит Россию

2018-04-08 12:00 3450

видео В Украину привезли Благодатный огонь

2018-04-08 10:00 2508

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию

2018-04-10 20:00 367

В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавшие

2018-04-10 17:15 680

КАРТА Набережное шоссе Киева с сегодняшнего дня частично перекрыто для ремонта

2018-04-10 13:46 789

Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен

2018-04-10 12:45 928
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию 2018-04-10 20:00 367
В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавшие 2018-04-10 17:15 680
КАРТА Набережное шоссе Киева с сегодняшнего дня частично перекрыто для ремонта 2018-04-10 13:46 789
Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен 2018-04-10 12:45 928

Лента

20:30 Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ
20:00 В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию
19:30 Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк
19:00 В Польше назвали самую большую проблему украинских заробитчан
18:30 Новая футбольная революция. ФИФА хочет запретить аренду игроков
18:00 Поездка может стать последней: раскрыта главная тайна Крымского моста
17:30 Меркель уверяет, что защищала газовые интересы Украины в беседе с Путиным
17:15 В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавшие
17:00 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году
16:30 Причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете — польская комиссия