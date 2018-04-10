Политика Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ

2018-04-10 20:30 258

 

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ, правительству и секретарю СНБО подготовить проект решений относительно синхронизации санкций против Российской Федерации с США.

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Дал поручение СБУ, Кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решений, который будет вынесен на СНБО: санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США», – заявил президент.

Как отметил Порошенко, в санкционный список также попадут Дерипаска и другие российские олигархи.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка».

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России. Также в списке и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Еще по теме

В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы

2018-04-10 15:16 804

Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен

2018-04-10 12:45 928

В Совбезе ООН Путина назвали чудовищем и обвинили в использовании химоружия в Сирии

2018-04-10 10:43 887

Санкции США обрушили экономику РФ: рынок акций упал, рубль подешевел, потери перевалили за $17 миллиардов

2018-04-10 08:09 1387

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ

2018-04-10 20:30 258

Меркель уверяет, что защищала газовые интересы Украины в беседе с Путиным

2018-04-10 17:30 640

В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы

2018-04-10 15:16 804

Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина

2018-04-10 14:15 824
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ 2018-04-10 20:30 258
Меркель уверяет, что защищала газовые интересы Украины в беседе с Путиным 2018-04-10 17:30 640
В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы 2018-04-10 15:16 804
Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина 2018-04-10 14:15 824

Лента

20:30 Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ
20:00 В Украине ослабят условия вступления в Нацполицию
19:30 Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк
19:00 В Польше назвали самую большую проблему украинских заробитчан
18:30 Новая футбольная революция. ФИФА хочет запретить аренду игроков
18:00 Поездка может стать последней: раскрыта главная тайна Крымского моста
17:30 Меркель уверяет, что защищала газовые интересы Украины в беседе с Путиным
17:15 В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавшие
17:00 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году
16:30 Причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете — польская комиссия