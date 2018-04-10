Политика Порошенко анонсировал санкции против олигархов РФ

2018-04-10 20:30 258

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ, правительству и секретарю СНБО подготовить проект решений относительно синхронизации санкций против Российской Федерации с США.

Об этом глава государства написал в Twitter.

«Дал поручение СБУ, Кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решений, который будет вынесен на СНБО: санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США», – заявил президент.

Как отметил Порошенко, в санкционный список также попадут Дерипаска и другие российские олигархи.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из «кремлевского списка».

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России. Также в списке и глава «Газпрома» Алексей Миллер.