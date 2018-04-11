Политика Совбез ООН не принял ни одну из трех резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии

2018-04-11 08:10 604

Совзез ООН не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. Документы не набрали необходимого количества голосов.

Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.

Россия выставила на голосование два документа. Первый – проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии.

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Второй – резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии" и содержится требование ко всем сторонам конфликта в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.

США в свою очередь вынесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Россия наложила вето на американскую резолюцию по Сирии.

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Основное отличие двух документов в том, кто и как должен определить виновных. США настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ.

Ранее США обратились в Совбез ООН с целью провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии.

Напомним, в сирийской Думе в результате химической атаки погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение сирийской правительственной армией химоружия.