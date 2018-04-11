Политика Мэй отказала Трампу: США и Великобритания не нанесут удар по армии Башара Асада

2018-04-11 09:11 489

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии.

Как сообщает авторитетное издание The Times, разговор между лидерами стран состоялся вчера, 10 апреля.

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По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе.

Британский премьер ответила Трампу отказом. 

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", - говорится в сообщении.

Она также отказалась от "быстрого возмездия", потому что инспекторы ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) прибудут в Сирию только в субботу.

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