Курьезы фото В столице Сербии снесли нелепый памятник первому космонавту Гагарину

2018-04-12 13:44 325

В столице Сербии, Белграде, демонтировали памятник первому космонавту Юрию Гагарину, установленный на улице, носящей его имя. Появившийся в городе несколько дней назад памятник вызвал критику в соцсетях из-за своих нелепых пропорций.

О демонтаже заявил городской управитель Белграда Горан Весич в Facebоok после встречи с заказчиками - фондом бизнесменов братьев Карич.

"Сегодня я провел встречу с представителями фонда "Братья Карич" в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Мы констатировали, что в ходе его проектирования не выполнены требования фонда как заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры", - написал Весич.

Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью "Юрий Алексеевич Гагарин" на сербском.

 Бюст Юрия Гагарина городские власти заказали в прошлом году - он был установлен на улице его имени и торжественно открыт в конце прошлой недели.

Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста была видна только часть головы Гагарина, смотрящего будто из-за балконного ограждения.

"Единственный способ разглядеть бюст - запустить себя в небо", - писал сербский сайт Noizz.

 "Хоть это и довольно символично, здравым смыслом решение не блещет", - прокомментировала памятник писательница Ивана Стоянова.

Памятник был установлен ночью, без всяких церемоний, пишет Noizz. Одним из первых его странный внешний вид отметил владелец твиттер-аккаунта Cenzura, опубликовавший фото скульптуры с подписью "О, нет".

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