В столице Сербии, Белграде, демонтировали памятник первому космонавту Юрию Гагарину, установленный на улице, носящей его имя. Появившийся в городе несколько дней назад памятник вызвал критику в соцсетях из-за своих нелепых пропорций.
О демонтаже заявил городской управитель Белграда Горан Весич в Facebоok после встречи с заказчиками - фондом бизнесменов братьев Карич.
"Сегодня я провел встречу с представителями фонда "Братья Карич" в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Мы констатировали, что в ходе его проектирования не выполнены требования фонда как заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры", - написал Весич.
Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью "Юрий Алексеевич Гагарин" на сербском.
Бюст Юрия Гагарина городские власти заказали в прошлом году - он был установлен на улице его имени и торжественно открыт в конце прошлой недели.
Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста была видна только часть головы Гагарина, смотрящего будто из-за балконного ограждения.
"Единственный способ разглядеть бюст - запустить себя в небо", - писал сербский сайт Noizz.
"Хоть это и довольно символично, здравым смыслом решение не блещет", - прокомментировала памятник писательница Ивана Стоянова.
Памятник был установлен ночью, без всяких церемоний, пишет Noizz. Одним из первых его странный внешний вид отметил владелец твиттер-аккаунта Cenzura, опубликовавший фото скульптуры с подписью "О, нет".