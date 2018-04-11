Политика Цукерберг в Сенате: РФ могла использовать Facebook для вмешательства в выборы

2018-04-11 11:42 726

Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать соцсеть для вмешательства в американские выборы.

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это (невмешательство России), поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – будет продолжающийся конфликт", – сказал он во время выступления на слушаниях в Конгрессе США.

Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей

Напомним, выступление Цукерберга в Сенате США состоялось из-за скандала об утечке данных из Facebook. Сообщалось, что аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей. Считается, что компания причастна к расследуемому в США вмешательству России в выборы в стране.

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