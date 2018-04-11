Украина КАРТА Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, спрятанные во дворах жилых домов

2018-04-11 13:15 549

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о танках сепаратистов недалеко от временно оккупированного Донецка.

Как указано в отчете миссии, были обнаружены восемь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) неподалеку от Мануйловки, что в 65 километрах от Донецка.

Также по состоянию на 6 апреля представители миссии нашли три танка (два Т-64 и один Т-72) во дворах домов в Верхнешироковском и два танка Т-64 в Сосновском.

Кроме этого, беспилотник ОБСЕ обнаружил шесть танков Т-64 и три самоходные гаубицы возле Софиевки. Наблюдатели видели семь самоходных гаубиц, семь танков Т-72, семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь зенитных ракетных комплексов (9К35), десять буксируемых гаубиц (пять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и пять Д-30 Лягушка 122 мм) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине Луганска.