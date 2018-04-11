Политика Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН

2018-04-11 13:44 535

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза ООН осудила наложение вето Россией на предложение провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.

"Сегодняшние российские действия нарушают правила и полномочия Совета Безопасности и более широко - ООН. Это шаг против международного сообщества и безопасности, а также против человечества", - сказала она.

СОВБЕЗ ООН НЕ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМОРУЖИЯ В СИРИИ

Пирс акцентировала внимание на том, что Россия не имеет мандата на проведение расследования в Сирии, поэтому ее версиям по поводу химатаки нельзя верить.

МЭЙ ОТКАЗАЛА ТРАМПУ: США И БРИТАНИЯ НЕ НАНЕСУТ УДАР ПО АРМИИ АСАДА

Напомним, на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященному недавней химической атаке в Сирии, Россия наложила вето на проект резолюции США, который предлагал провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.

СОВБЕЗ ООН СОЗВАЛ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЗ-ЗА ГИБЕЛИ 70 ЧЕЛОВЕК В ДУМЕ

Еще по теме

Мэй отказала Трампу: США и Великобритания не нанесут удар по армии Башара Асада

2018-04-11 09:11 935

Совбез ООН не принял ни одну из трех резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии

2018-04-11 08:10 936

Постпред РФ в ООН потребовал режим Путина больше не называть режимом Путина

2018-04-10 14:15 1117

Порошенко заявил немецким СМИ, что вопрос введения миротворцев на Донбасс уже почти решен

2018-04-10 12:45 1266

Еще новости в разделе "Политика"

Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии

2018-04-11 15:13 353

Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН

2018-04-11 13:44 535

Цукерберг в Сенате: РФ могла использовать Facebook для вмешательства в выборы

2018-04-11 11:42 723

Адвокаты прогуляли заседание суда по делу о госизмене Януковича

2018-04-11 10:41 758
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии 2018-04-11 15:13 353
Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН 2018-04-11 13:44 535
Цукерберг в Сенате: РФ могла использовать Facebook для вмешательства в выборы 2018-04-11 11:42 723
Адвокаты прогуляли заседание суда по делу о госизмене Януковича 2018-04-11 10:41 758

Лента

15:46 ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков
15:13 Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии
14:45 За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком
фото 14:16 Не ожидали? Увидимся в финале! - тренер Ромы о невероятной победе в Лиге чемпионов
13:44 Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН
КАРТА 13:15 Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, спрятанные во дворах жилых домов
12:43 Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину
12:14 Чому жодна з кримінальних справ про розстріли на Майдані не дійшла до суду
11:42 Цукерберг в Сенате: РФ могла использовать Facebook для вмешательства в выборы
КАРТА 11:13 Сегодня в Украине будет тепло и облачно, в западных областях пойдут дожди