Политика Москва сделала шаг против против человечества, - представитель Великобритании в ООН

2018-04-11 13:44 535

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза ООН осудила наложение вето Россией на предложение провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.

"Сегодняшние российские действия нарушают правила и полномочия Совета Безопасности и более широко - ООН. Это шаг против международного сообщества и безопасности, а также против человечества", - сказала она.

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Пирс акцентировала внимание на том, что Россия не имеет мандата на проведение расследования в Сирии, поэтому ее версиям по поводу химатаки нельзя верить.

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Напомним, на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященному недавней химической атаке в Сирии, Россия наложила вето на проект резолюции США, который предлагал провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.

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