Политика Адвокаты прогуляли заседание суда по делу о госизмене Януковича

2018-04-11 10:41 761

Заседание Оболонского суда по рассмотрению дела о госизмене Виктора Януковича сегодня не состоялось из-за неявки адвокатов экс-президента.

Председательствующий судья объявил перерыв до 18 апреля,.

"Суд всегда строил данный уголовный процесс на началах состязательности и обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича Виктора Федоровича, поэтому, конечно, суд в очередной раз вынужден объявить перерыв до 10:00 18 апреля. Что касается реагирования в отношении защитников, суд будет оценивать их действия в комплексе в зависимости от их дальнейших действий в данном судебном процессе", - сказал судья.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко предположил, что на заседании 18 апреля может состояться допрос нардепа Михаила Добкина в качестве свидетеля защиты. В то же время он "не уверен", что адвокаты прибудут на следующее заседание.

Накануне адвокат Януковича Виталий Сердюк написал в Facebook о планах допроса свидетеля на заседании сегодня. Однако сам Сердюк в среду в суд не явился. До того, как перейти к допросу свидетелей стороны защиты, участники процесса общались со свидетелями обвинения. Среди них было немало высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе президент, глава МВД и спикер парламента.