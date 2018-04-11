Курьезы Фанат Манчестер Сити поставил на победу команды неделю со своей женой

2018-04-13 18:30 668

Болельщик Манчестер Сити Амани Стэнли поставил жену на победу в матче чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед. Как оказалось, очень даже зря. Его команда проиграла. Очевидно, теперь слишком самоуверенному и азартному фанату придется неделю самому мыть посуду, готовить себе еду.  

Что ожидает горе-мужа после возвращения благоверной, также предугадать несложно. И это при условии, что за эту неделю супруга и сама не проспорит его.

Как сообщает The Sun,  фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим "красных дьяволов".

В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если Сити не сумеет победить. Он также написал, что находится в здравом уме.

К 30 минуте матча, проходившего 7 апреля, Сити вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес Юнайтед победу - 3:2.

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