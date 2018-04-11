После извинений Цукерберга в Сенате США акции Facebook резко подорожали

После выступления в Сенате США основателя Facebook Марка Цукерберга акции соцсети выросли на 4,5%.
"Акции составили 165 тыс. долл. США и возросли на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние три недели и самым большим приростом компании с 2016 года", - передает Reuters.
ЦУКЕРБЕРГ В СЕНАТЕ: РФ МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ FB ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ВЫБОРЫ
Акции компании упали после скандала с незаконным использованием данных более чем 87 млн пользователей компанией Cambridge Analytica, чтобы вмешаться в выборы многих стран мира. Тогда состояние Цукерберга упало почти на 3 млрд долл.
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Напомним, ранее Марк Цукерберг дал показания на слушании в Сенате США и извинился за утечку конфиденциальных данных.