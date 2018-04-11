Украина ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков

2018-04-11 15:46 706

Глава ГосЧС Николай Чечеткин сегодня на заседании Кабмина отчитался о результатах масштабной проверки ТРЦ, школ, детсадов и других мест массового скопления людей на предмет пожарной безопасности.

ГосЧС проверила 1 тыс. 319 ТРЦ, больниц и школ, выявлено более 15 тыс. нарушений.

"С 30 марта этого года начата проверка объектов с массовым пребыванием людей – торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверкам подлежат более 30 тыс. таких объектов, из которых более 4 тыс. – это ТРЦ, почти 2 тысячи больниц и свыше 25 тыс. школ и детсадов", - сказал он.

По его данным, для проведения надзорных мероприятий всего задействовано более 2 тыс. 300 сотрудников ГосЧС.

"На сегодняшний день проверено 1 тыс. 319 объектов, из которых 937 – школьных и дошкольных учреждений, 56 больницы со стационарным лечением, 326 – ТРЦ и объектов досуга", - рассказал Чечеткин.

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Чечеткин подчеркнул, что во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. устранялись в течение длительного времени.

"Наихудшая ситуация сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий. Всего на руководителей объектов наложено 1 тыс. 200 админвзысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 – ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений – 18, больниц – 3", - рассказал он.

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Напомним, ранее премьер Гройсман поручил Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку ТРЦ, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности.