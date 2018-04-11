Украина ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков

2018-04-11 15:46 706

Глава ГосЧС Николай Чечеткин сегодня на заседании Кабмина отчитался о результатах масштабной проверки ТРЦ, школ, детсадов и других мест массового скопления людей на предмет пожарной безопасности.

ГосЧС проверила 1 тыс. 319 ТРЦ, больниц и школ, выявлено более 15 тыс. нарушений. 

"С 30 марта этого года начата проверка объектов с массовым пребыванием людей – торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением. Проверкам подлежат более 30 тыс. таких объектов, из которых более 4 тыс. – это ТРЦ, почти 2 тысячи больниц и свыше 25 тыс. школ и детсадов", - сказал он.

По его данным, для проведения надзорных мероприятий всего задействовано более 2 тыс. 300 сотрудников ГосЧС.

"На сегодняшний день проверено 1 тыс. 319 объектов, из которых 937 – школьных и дошкольных учреждений, 56 больницы со стационарным лечением, 326 – ТРЦ и объектов досуга", - рассказал Чечеткин.

ПОСЛЕ ЧП В КЕМЕРОВО В УКРАИНЕ НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ ПРОВЕРКА ТРЦ, ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Чечеткин подчеркнул, что во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. устранялись в течение длительного времени.

"Наихудшая ситуация сложилась в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняются более 60% ранее предложенных мероприятий. Всего на руководителей объектов наложено 1 тыс. 200 админвзысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 – ТРЦ, дошкольных и школьных учреждений – 18, больниц – 3", - рассказал он.

КЛИЧКО ПРИКАЗАЛ НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕРЯТЬ И ЗАКРЫВАТЬ МАФЫ ОКОЛО МЕТРО

 Напомним, ранее премьер Гройсман поручил Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку ТРЦ, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности.

Еще по теме

Премьер Гройсман назначил себя главным в комиссии по давлению на бизнес

2018-03-01 12:45 2455

Кабмин хочет ввести проверки бизнеса без предупреждения

2018-02-19 18:00 2919

АТО Сепаратисты снова нарушили "новогодне-рождественское" перемирие

2017-12-26 10:12 2898

ВАЖНО! Как изменятся штрафы за нарушения ПДД в Украине

2017-11-11 11:30 8266

Еще новости в разделе "Украина"

фото В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост

2018-04-11 19:00 321

У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию

2018-04-11 18:30 425

В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших

2018-04-11 16:30 585

ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков

2018-04-11 15:46 706
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост 2018-04-11 19:00 321
У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию 2018-04-11 18:30 425
В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших 2018-04-11 16:30 585
ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков 2018-04-11 15:46 706

Лента

фото 19:00 В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост
18:30 У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию
18:00 В Кремле прокомментировали стремительное падение рубля
17:30 Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны
17:00 Савченко написала обращение к Луценко
16:30 В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших
15:46 ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков
15:13 Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии
14:45 За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком
фото 14:16 Не ожидали? Увидимся в финале! - тренер Ромы о невероятной победе в Лиге чемпионов