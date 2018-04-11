Политика Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии

2018-04-11 15:13 359

Президент США объявил о ракетном ударе по силам Асада в ответ на применения химического оружия в сирийской провинции. Он также прокомментировал российские угрозы сбивать американские ракеты. США нанесут ракетный удар по Сирии вопреки угрозам России.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"!", - заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Так он отреагировал на заявления российского посла в Ливане о том, что Россия будет сбивать любые американские ракеты, выпущенные по Сирии.

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Также американский президент предупредил российские власти, что им "не стоит быть партнерами с "животным, которое убивает газом своих сограждан", имея в виду Башара Асада.

Позже Трамп также написал, что на данный момент отношения между США и Россией хуже, чем когда либо, включая период Холодной войны. Вместе с тем он считает, что для этого нет причин, так как Россия нуждается в американской помощи в вопросе собственной экономики. По словам Трампа, это было бы очень легко сделать.

"Остановим гонку вооружений?"- спрашивает Трамп в конце сообщения.

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В МИД России отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа касательно намерений нанести ракетный удар по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракеты следует запускать в сторону "террористов".

"Умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - написала Захарова на своей странице в Facebook.