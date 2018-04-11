Политика Савченко написала обращение к Луценко

2018-04-11 17:00 543

 

Народный депутат просит не мешать ей осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность. В частности, она не может работать с обращениями граждан, и осуществлять "парламентскую работу".

Находящаяся под арестом народный депутат Надежда Савченко, просит генерального прокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову дать ей возможность вести депутатскую деятельность. Об этом она в среду, 11 апреля, сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, Савченко просит разрешить ей свидания с официальными помощниками-консультантами.

Савченко также обнародовала сканкопию обоих обращений.

Отмечается, что народный депутат "требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность".

"Для этого обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с официальными помощниками-консультантами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в ходатайстве Денисовой Савченко называет свое заключение "незаконным и предвзятым", и заявляет, что оно мешает ей осуществлять полномочия народного депутата, в частности работать с обращениями граждан, и осуществлять "парламентскую работу".

Поэтому она просит разрешения на свидание с консультантами: Татьяной Проторченко, Татьяной Сапсай и Ириной Юзик.

В обращении к Луценко Савченко напоминает ему о времени, когда политик был заключен в тюрьму, а впоследствии помилован указом на то время президента Виктора Януковича.

Накануне сестра нардепа Вера Савченко, заявила, что Надежду должны сегодня повезти в больницу, якобы она сама попросилась. Однако позже в СБУ заявили, что Савченко не нуждается в госпитализации.

 

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