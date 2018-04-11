Экономика Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны

2018-04-11 17:30 489

 

Украину не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год с 2020 года, как это предлагает российский «Газпром», поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной.

Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает «Интерфакс-Украина».

«Заявления Миллера (глава «Газпрома» Алексей Миллер — ЭП), что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа», — сказал министр.

Насалик добавил, что экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд куб. м.

«При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у «Северного потока». При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через «Северный поток». Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее», — отметил глава Минэнергоугля.

Еще по теме

Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину

2018-04-11 12:43 922

КАРТА Сегодня в Украине будет тепло и облачно, в западных областях пойдут дожди

2018-04-11 11:13 920

На этой неделе Украину накроют магнитные бури

2018-04-10 21:30 1807

Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк

2018-04-10 19:30 1933

Еще новости в разделе "Экономика"

Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны

2018-04-11 17:30 489

Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину

2018-04-11 12:43 922

Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк

2018-04-10 19:30 1933

Санкции США обрушили экономику РФ: рынок акций упал, потери более $17 млрд

2018-04-10 08:09 2103
Все статьи раздела "Экономика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны 2018-04-11 17:30 489
Проигравший в суде "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину 2018-04-11 12:43 922
Инфляция в Украине приведет к резкому скачку цен - Всемирный Банк 2018-04-10 19:30 1933
Санкции США обрушили экономику РФ: рынок акций упал, потери более $17 млрд 2018-04-10 08:09 2103

Лента

фото 19:00 В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост
18:30 У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию
18:00 В Кремле прокомментировали стремительное падение рубля
17:30 Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны
17:00 Савченко написала обращение к Луценко
16:30 В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших
15:46 ГосЧС нашла более 15 тысяч нарушений при проверке безопасности ТРЦ, школ и садиков
15:13 Готовься, Россия, они прилетят! - Трамп предупредил Путина и Асада о ракетном ударе в Сирии
14:45 За 20 дней голодовки Савченко сбросила 15 кг, из-за курения начались проблемы с желудком
фото 14:16 Не ожидали? Увидимся в финале! - тренер Ромы о невероятной победе в Лиге чемпионов