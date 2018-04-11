Экономика Насалик: Предложения России по транзиту для Украины убыточны

2018-04-11 17:30 489

Украину не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год с 2020 года, как это предлагает российский «Газпром», поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной.

Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает «Интерфакс-Украина».

«Заявления Миллера (глава «Газпрома» Алексей Миллер — ЭП), что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа», — сказал министр.

Насалик добавил, что экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд куб. м.

«При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у «Северного потока». При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через «Северный поток». Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее», — отметил глава Минэнергоугля.