Политика В Кремле прокомментировали стремительное падение рубля

2018-04-11 18:00 480

 

В Кремле на фоне падения рубля заявили, что финансовая система РФ обладает «изрядным запасом прочности».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности. Поэтому, собственно, давайте дождемся отчета правительства, там как раз про экономическую политику будет идти речь», — сказал Песков.

Напомним, российский рубль продолжает падать третий день подряд.

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