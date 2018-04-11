Украина У Гройсмана придумали, как остановить трудовую миграцию

2018-04-11 18:30 422

Кабинет министров подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает Экономическая правда.

«Сегодня в промышленности Украины есть огромный интерес как внутренних предпринимателей, так и внешних инвесторов, которые сегодня заходят в Украину и строят новые производства. Но первый вопрос, который нужно решить, — это подготовка квалифицированных рабочих кадров», — сказал Гройсман.

«Что тут скрывать, когда мы видим, что есть серьезная миграция трудовых людей, которые ищут работу в Европе и в мире. Ищут, потому что там есть нормальные условия работы, с одной стороны, с другой стороны — выше заработная плата», — заявил глава правительства.

В связи с этим он подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных рабочих кадров.

«И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен», — отметил Гройсман.

«Нам надо остановить трудовую миграцию, Нам нужно создать новые условия, чтобы люди работали в Украине. Такие условия начали создаваться. Я думаю, что за месяц-два это сделать невозможно. За несколько лет возможно решить вопрос, чтобы люди начали возвращаться», — резюмировал премьер.

Национальный банк Украины также прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.