Украина С завтрашнего дня Землю накроют магнитные бури

2018-04-11 22:00 492

 

В апреле 2018 года астрономы прогнозируют магнитные бури, которые начнутся 12 числа и продлятся до 20. Украинськие Новости сообщают о том, насколько сильно магнитные колебания повлияют на жизнь людей.

Первое магнитное колебание ожидается 11 числа. Стоит отметить, что колебания 11, 13, 14, 16 и 20 числа будут слабыми и менее ощутимыми.

Первая более серьезная магнитная буря накроет Землю 12 апреля. Ей на данный момент астрологами присвоен уровень G1. Также бури возможны 17, 18 и 19 числа.

Уровень G1 – самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь.

Данные магнитные бури могут привести к небольшим сбоям в работах энергетических систем и смене птичьих маршрутов. Серьезных последствий они принести не должны.

Метеозависимым людям стоит помнить, что во время магнитных бурь важно вести немного отличный от обычного образ жизни: избегать стрессов, не употреблять алкоголь, не курить и не перегружать организм физическим трудом или другими нагрузками.

Во время магнитных колебаний люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ВСД могут почувствовать также ухудшение самочувствия.

Чтобы помочь организму справиться с нагрузками, стоит отказаться от вредной, тяжелой и жирной пищи, стараться уделять больше времени отдыху и следить за своим самочувствием.

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