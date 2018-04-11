Мир Российских журналистов выгнали из больницы, где лечились Скрипали

2018-04-11 20:00 606

Съемочная группа REN TV проникла в больницу ночью и пыталась расспрашивать медсестер о состоянии Скрипалей

Журналистов российского телеканала REN TV выгнали из больницы NHS в британском Солсбери, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипали. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, российская съемочная группа проникла в больницу ночью и пыталась расспрашивать медсестер о состоянии Скрипалей.

Россиян выгнали из больницы после того, как сотрудники службы безопасности вызвали полицию.

Представитель больницы описал их действия как «ужасные», добавив, что съемочная группа «обращалась к персоналу посреди ночи без предупреждения и не спросив разрешения».

В учреждении заявили, что не допустят попыток преследования и запугивания своих сотрудников.

9 апреля Юлия Скрипаль покинула больницу в сопровождении вооруженной охраны. По данным СМИ, сейчас она находится в госпитале на территории британской военной базы.