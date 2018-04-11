Украина В Украину идет похолодание - синоптики

2018-04-11 21:00 987

 

В четверг, 12 апреля, в Украине местами немного похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в четверг в страну придет атмосферный фронт, который приведет к снижению температуры. При этом осадков не ожидается.

Также Диденко отметила, что на севере страны, северо-западе и северо-востоке ожидается 12-18 градусов тепла. На западе, юге, в большинстве центральных областей - 15-24 градуса тепла. На побережьях морей - прохладнее, +12 +17 градусов.

В Киеве в четверг температура воздуха опустится до +17 градусов.

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