Украина фото В Киеве возле метро "Выдубичи" частично обрушился мост

2018-04-11 19:00 315

В среду, 11 апреля, в Киеве возле станции метро "Выдубичи" обрушилась часть путепровода. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

По полученным данным, в результате обвала на дороге образовалась большая дыра.

Стоит отметить, что несмотря на аварийное состояние, по другой половине моста транспорт продолжает курсирование в обычном режиме.

"Немного устал" путепровод, что на станции метро "Выдубичи". Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили", - говорится в сообщении.