Украина Турчинов: ВСУ могут за несколько недель разбить российские войска на Донбассе

2018-04-11 21:30 732

Чиновник объяснил, какие образом должно происходить возвращение оккупированных территорий

То количество войск РФ на Донбассе, которое там сейчас находится, Украина могла бы разбить за несколько недель, но при условии, что Кремль не бросит в бой многотысячные резервы.

Такое мнение высказал в интервью изданию "Гордон" секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, Украина противостоят на фейковым "республикам", а российской армии, которая в любой момент может усилить свое военное присутствие на востоке Украины.

"Если говорить откровенно, то находящиеся там сейчас оккупационные подразделения, а это два армейских корпуса и несколько батальонно-тактических групп, подчиненных 8-й армии Южного военного округа РФ, могут быть разбиты нашими Вооруженными силами в течение нескольких недель. Но планирование военной операции всегда требует реальной оценки врага, который тебе противостоит. Поэтому для нас решающим является вопрос: сколько дополнительных дивизий Путин бросит против Украины? Фактически у нас война идет не с какими-то фейковыми "ДНР/ЛНР", а с Российской Федерацией. Именно ее вооруженные силы противостоят нам и на востоке, и в Крыму", – объяснил Турчинов.

Также он объяснил, каким образом должно проходить возвращение Донбасса и Крыма.

"Для нас вопрос возвращения Донбасса и Крыма – это вопрос экономической мощи, усиления наших Вооруженных сил, всех силовых структур, и безусловно, очень важный фактор – сохранение единого антипутинского, антиимперского международного фронта. Наши стратегические партнеры должны ужесточить санкционную политику, а не рассказывать, как тяжело им продлевать санкции на очередные полгода. Я постоянно на всех международных встречах говорю: "Вы себя защищаете, а не нам одолжение делаете". Нужна эффективная система жесткого противодействия российской агрессии со стороны всех ведущих демократических государств. О том, что Россия стала государством-террористом, мы говорим с февраля 2014 года", – добавил секретарь СНБО.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. По его словам, российские войска готовы к интервенции как с Севера, так и с Востока.

В свою очередь военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец оценил шансы ВСУ в наступлении на фронте. По его словам, для противостояния 80-тысячной украинской группировке войск Россия должна выставить 300-400 тысяч солдат.